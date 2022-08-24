Відключати ЗАЕС від української електромережі неприпустимо, - Дікарло

Також на ЗАЕС необхідно допустити комісію МАГАТЕ.

Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.

Електроенергія, яку виробляє Запорізька АЕС, належить Україні. Відключення ЗАЕС від української електромережі є неприпустимим.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на заступницю Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.

Вона нагадала, що Генсек ООН Гуттереш провів телефонну розмову з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, у якій обговорювалась необхідність допущення Росією місії МАГАТЕ на ЗАСЕ. Ця місія має оцінити шкоду, заподіяну воєнними діями, та вжити заходи безпеки.

Дікарло підкреслила, що місія може бути організована з Києва, де для цього є всі можливості.

Також заступниця Генсека ООН наголосила, що станція не може використовуватися як частина воєнних дій.

“Ми можемо зіткнути з катастрофою, якщо воєнні дії біля ЗАЕС триватимуть. Ядерний інцидент може стати катастрофічним не лише для України, а й усього регіону і за його межами”, - сказала Дікарло.

Нагадаємо, від російських обстрілів загинув працівник Запорізької АЕС Владислав Мітін.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС. Мета окупантів - підняти хмари радіоактивного пилу, який здатний переміщуватися на значні відстані.