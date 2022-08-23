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В Енергодарі росіяни закрили пункт видачі гуманітарної допомоги для дітей, - Орлов

Влада буде шукати інше приміщення, аби відновити постачання необхідних для малечі пакунків.

В Енергодарі росіяни закрили пункт видачі гуманітарної допомоги для дітей, - Орлов
Фото: Facebook/Дмитро Орлов

В Енергодарі російські окупанти заборонили роботу пункту видачі гуманітарної допомоги для дітей.

Про інцидент повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, пункт працював майже шість місяців. Тут видавали гуманітарну допомогу для дітей віком до трьох років.

"За півроку - це тонни гуманітарної допомоги, виданої за призначенням. Батьки знають, що до її складу входять памперси, засоби дитячої гігієни і, що особливо важливо, дитяче харчування. В тому числі і безглютенове - для немовлят, яким життєво необхідна відповідна дієта. Такі дітки в нашому місті також є, і знайти для них відповідне харчування в умовах тривалої окупації Енергодара - то величезна проблема для батьків", - розповів Орлов.

Міський голова наголосив, що пункт користувався величезним попитом серед жителів.

Та росіяни приміщення закрили, а гумвантаж розпорядилися "прибрати". Тепер, як підкреслив очільник Енергодара, допомога дітям - під загрозою. Тому будуть шукати інше приміщення, аби відновити видачу необхідних для малечі пакунків.

Фото: Telegram/Дмитро Орлов

"...Очевидно, що організована вона (заборона - Ред.) зумисне та штучно. Просто з позиції дурної сили. Тож виникає питання: російські військові та їхні посіпаки-колаборанти воюють в Енергодарі навіть з немовлятами, позбавляючи їх можливості отримувати необхідне якісне харчування?", - обурився міський голова.

Він додав, що жителі Енергодара вже мали змогу оцінити "високу" якість російських продуктів і ліків.

Нагадаємо, раніше росіяни влаштували в Енергодарі нові провокації: обстріляли житлові квартали і звинуватили в цьому ЗСУ. До цього два мікрорайони міста залишилися без газу: через інтенсивні руйнівні обстріли в Запорізькій області було пошкоджено ділянку газопроводу.

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