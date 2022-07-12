Росіяни влаштували в Енергодарі нові провокації: обстріляли житлові квартали і звинуватили в цьому ЗСУ

"Коли Збройні сили України підуть в контрнаступ, Енергодар обов’язково про це дізнається", - наголосив міський голова Дмитро Орлов.

Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.

Після обстрілу рашистами будівлі СБУ в Енергодарі, яку вони ж захопили, окупанти взялися обстрілювати житлові райони міста і звинувачувати в цьому ЗСУ.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"На своїх пропагандистських каналах вони розповсюджують заяви, що ЗСУ начебто серед білої днини обстріляли житлові квартали міста. В Енергодарі дійсно сьогодні знову чути постріли та вибухи. Лунають вони з промислової зони міста. Але ЗСУ не мають до них жодного стосунку", - зазначив Орлов.

Фото: Telegram/Дмитро Орлов

Він зауважив, що "коли Збройні сили України підуть у контрнаступ, Енергодар обов’язково про це дізнається". "І це буде відбуватися не таким чином, як малюють зараз рашисти", - додав очільник міста.

Орлов висловив припущення, що росіяни хочуть посіяти паніку серед жителів і спровокувати до масового одночасного виїзду з міста.

На думку міського голови, це "дозволить використати скупчення великої кількості людей у районі Василівки та штучно затримувати там авто на невизначений термін".

"На превеликий жаль це спроба окупантів використати громадян України для великого "живого щита" з цивільного населення перед контрнаступом ЗСУ, щоб заблокувати просування та інтенсивність атаки наших військових", - додав Орлов.

Він закликав жителів Енергодара утриматися від пересування вулицями міста. Перебуваючи у квартирах, не підходити до вікон і не підіймати незнайомі предмети чи пакунки.

"Провокації можуть набувати різних форм", - наголосив Орлов.

Нагадаємо, російські війська вночі організували провокацію з "обстрілом" захопленої ними будівлі СБУ в Енергодарі. Після цього вони влаштували стрілянину в повітря на вулицях міста.