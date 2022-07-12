На Слов'янському напрямку ЗСУ змусили окупантів тікати після невдалого штурму, - Генштаб

Українські захисники також відбили ворожі атаки на Харківському й Бахмутському напрямках.

На Слов'янському напрямку російські загарбники спробували вести штурмові дії з метою покращення свого тактичного положення поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. Та українські захисники завдали рашистам значних втрат і змусили їх тікати.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Так же невдало звершилася для окупантів спроба розвідки боєм неподалік Долини.

Українські бійці також завдали ворогу втрат і відбили атаки на Харківському та Бахмутському напрямках.

На Харківському росіяни намагалися витіснити українців із району Дементіївки. Але наші бійці успішно відбили декілька штурмів села і змусили ворога відійти.

На Бахмутському загарбники намагалися просунутися в напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка, але,як зауважили в Генштабі, зазнали "втрат від кинджального вогню наших захисників" і хаотично відійшли.

Станом на 18.00 12 липня ситуація на інших напрямках така:

на Волинському та Поліському не виключають активізацію ведення ворожої розвідки, щоб уточнити позиції діяльність українських військ.

та не виключають активізацію ведення ворожої розвідки, щоб уточнити позиції діяльність українських військ. на Сіверському російська артилерія обстріляла населені пункти Старикове і Нова Слобода Сумської області та Миколаївка і Карповичі Чернігівської області. Також на напрямку окупанти активно застосовують БпЛА та засоби радіоелектронної боротьби.

російська артилерія обстріляла населені пункти Старикове і Нова Слобода Сумської області та Миколаївка і Карповичі Чернігівської області. Також на напрямку окупанти активно застосовують БпЛА та засоби радіоелектронної боротьби. на Харківському ворог здійснив артилерійські обстріли Харкова та населених пунктів Соснівка, Стара Гнилиця, Українка, Замулівка, Петрівка, Черкаські Тишки, Коробочкине, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Нове, Байрак, Дементіївка і Золочів.

ворог здійснив артилерійські обстріли Харкова та населених пунктів Соснівка, Стара Гнилиця, Українка, Замулівка, Петрівка, Черкаські Тишки, Коробочкине, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Нове, Байрак, Дементіївка і Золочів. на Слов’янському рашисти обстріляли райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Адамівка, Барвінкове, Гусарівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка, Хрестище, Нікополь, Сулигівка та Костянтинівка.

рашисти обстріляли райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Адамівка, Барвінкове, Гусарівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка, Хрестище, Нікополь, Сулигівка та Костянтинівка. на Краматорському загарбники обстріляли українські позиції неподалік від Маяків, Райгородка, Кривої Луки, Верхньокам’янського та Пришиба. Також завдали авіаційних ударів поблизу Серебрянки та Спірного.

загарбники обстріляли українські позиції неподалік від Маяків, Райгородка, Кривої Луки, Верхньокам’янського та Пришиба. Також завдали авіаційних ударів поблизу Серебрянки та Спірного. на Бахмутському було зафіксовано артобстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Вершина, Новолуганське, Бахмут, Яковлівка, Майорськ та авіаудари поблизу Берестового, Білогорівки, Вершини і Яковлівки.

було зафіксовано артобстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Вершина, Новолуганське, Бахмут, Яковлівка, Майорськ та авіаудари поблизу Берестового, Білогорівки, Вершини і Яковлівки. на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обстріли позицій українських військ із наявного наземного озброєння вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав авіаудару поблизу Новоандріївки.

тривають обстріли позицій українських військ із наявного наземного озброєння вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав авіаудару поблизу Новоандріївки. на Південнобузькому росіяни намагаються утримати зайняті рубежі. Активізували повітряну розвідку. Також обстріляли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Олександрівка, Нова Зоря, Осокорівка, Велика Костромка, Мурахівка, Любомирівка, Поляна, Партизанське, Благодатне, Калинівка, Тернівка та Прибузьке.

росіяни намагаються утримати зайняті рубежі. Активізували повітряну розвідку. Також обстріляли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Олександрівка, Нова Зоря, Осокорівка, Велика Костромка, Мурахівка, Любомирівка, Поляна, Партизанське, Благодатне, Калинівка, Тернівка та Прибузьке. у північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання РФ продовжує блокувати цивільне судноплавство. У готовності перебувають шість носіїв високоточної зброї.

Нагадаємо, нині окупанти завдали удару по Індустріальному району Харкова. Є потерпілі.

Тим часом після ураження складів із боєприпасами у Новій Каховці Збройні сили України завдали удару по російському склад боєприпасів у Чарівному Херсонської області.