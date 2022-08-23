На День Незалежності України російські окупанти можуть використати для обстрілів "Точку-У", - InformNapalm

На 24 серпня Росія, ймовірно, готує потужний ракетний удар, у якому хоче використати оперативно-тактичний ракетний комплекс "Точка-У".

Про це повідомляють на Telegram-каналі міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

"Такий висновок можна зробити виходячи з даних, які сьогодні отримали від інсайдерів InformNapalm з окупованого Луганська. Повідомляється нібито люди бачили декілька комплексів, які рухались з Луганська в бік Щастя. Інформація перевіряється", - йдеться в повідомленні.

У спільноті кажуть - рашисти можуть використовувати "Точки-У" для обстрілів цивільної інфраструктури, як-от у Донецьку чи Краматорську. При цьому окупанти продовжать звинувачувати Збройні Сили України в ударах по своїх громадянах. Водночас російська пропаганда продовжує переконувати свою цільову аудиторію, начебто в РФ "Точку-У" зняли з озброєння.

"Проте за період цієї війни було вже маса фактів та свідчень, що росіяни перекидали Точки-У і по території рф і по території білорусі", - додали в InformNapalm.

Нагадаємо, 8 квітня Росія вдарила ракетами по залізничному вокзалу Краматорська з ОТРК. Тоді загинуло понад півсотні людей.