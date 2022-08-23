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Щоб здійняти хмари радіоактивного пилу, росіяни обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, - розвідка

Відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум в 2,5 рази перевищує природний фон.

Щоб здійняти хмари радіоактивного пилу, росіяни обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, - розвідка
Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Російські загарбники обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС. Мета окупантів - підняти хмари радіоактивного пилу, який здатний переміщуватися на значні відстані.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

В ГУР такі кроки рашистів назвали новим методом для створення потрібної "картинки" на ЗАЕС, аби маніпулювати думкою громадськості та впливати на світове співтовариство. Попереднім обстріли передмість тимчасово окупованого Енергодара отримали нову мету - золовідвали Запорізької ТЕС.

"Це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум в 2,5 рази перевищує природний фон. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані. Внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях Енергодара", - розповіли в розвідці.

Наразі результати моніторингу радіаційного фону, який проводять поблизу Запорізької АЕС, вказують на підвищення рівня радіації. 

Водночас росіяни безпідставно звинувачують в обстрілах та наслідках ЗСУ.

Нагадаємо, вчора через обстріл території Запорізької ТЕС загинула одна людина. 

Нині стало відомо, що росіяни збільшили кількість військових і техніки на Запорізькій АЕС.

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