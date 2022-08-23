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​На Сумщині отримав підозру ексголова РДА, який незаконно вилучив в Укрзалізниці пальне на майже 600 тис. грн.

"Дизель" відправив на приватну автозаправну станцію.

​На Сумщині отримав підозру ексголова РДА, який незаконно вилучив в Укрзалізниці пальне на майже 600 тис. грн.

Слідчі Конотопського райвідділу поліції повідомили про підозру ексголові РДА на Сумщині, який незаконно вилучив пальне в Укрзалізниці на майже 600 тисяч гривень.

Про це повідомили в поліції Сумської області.

"За даними слідства, голова районної військової адміністрації 2 березня цього року, не маючи жодних належних правових підстав у вигляді рішення військового командування, взагалі не будучи суб’єктом уповноваженим на прийняття рішення про вилучення майна, наказав начальнику виробничого підрозділу місцевої дирекції залізничних перевезень передати йому наявне дизельне паливо нібито для забезпечення оборони та гуманітарних потреб", - розповіли правоохоронці.

Передачу пального (а це 17 300 літрів "дизеля" вартістю 588 027 грн) не було документально оформлено, акт про примусове вилучення майна теж не склали. 

Колишній очільник адміністрації, щоб перевези пальне, скористався приватним бензовозом і відправив його на АЗС.

Наразі зловмисника звільнили з посади. Його повідомили про підозру у зловживанні владою або службовим становищем.

Експосадовцю загрожує позбавлення волі від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Буковині працівники локомотивного депо і місцевий житель викрали з Укрзалізниці 27 тонн пального. А торік рівненські залізничники попались на крадіжці дизпалива з маневрових тепловозів.

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