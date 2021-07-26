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Рівненські залізничники попались на крадіжці дизпалива з маневрових тепловозів

Підозрюваним закидають привласнення до 30 тонн щомісяця.

Фото: gp.gov.ua

Національна поліція затримала п'ятьох працівників рівненської дирекції Львівської залізниці за підозрою в крадіжці дизельного пального.

Як повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора, вони нібито систематично - двічі на день, вранці та ввечері - зливали пальне з маневрових тепловозів. Таким чином привласнювалось від 15 до 30 тонн щомісячно, які потім продавалися.

Під час оперативної закупки поліція придбала у підозрюваних 200 літрів пального, а потім затримала їх. Залізничникам повідомили про підозру за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.3 ст.191 КК України).

Під час обшуків було вилучено 1400 літрів дизельного палива, порожні каністри, засоби для відкачування, п'ять автомобілів, які використовувалися дл перевезення каністр, мобільні телефони, гроші, банківські картки, чорнові записи.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

За даними "Укрзалізниці", чотирьох підозрюваних арештували, ще одному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Компанія оцінює незаконний прибуток групи в 0,5-1 млн гривень щомісяця.

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