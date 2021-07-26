Оперативники карного розшуку поліції Херсонщини на території Чаплинської територіальної громади виявили посів конопель, якими була засаджена земельна ділянка площею один гектар. Загалом правоохоронці вилучили з наркоплантації 34 700 кущів нарковмісних рослин.
Наразі в умовах ізолятора тимчасового тримання перебувають чотири учасники групи, причетної до вирощування наркорослин, інформує пресслужба обласної поліції.
Як повідомили в поліції, наркоплантація знаходилася на території зруйнованої птахофабрики поблизу с. Преображенка. Рослини, які є гібридною коноплею із підвищеним вмістом канабіноїдів, були висіяні за допомогою спеціальної сільськогосподарської техніки. Вздовж рядків із коноплею було прокладене крапельне зрошення, також рослини ретельно оброблялися проти бур'янів.
"З метою завчасного виявлення появи сторонніх осіб зловмисники неподалік від посіву встановили сторожову вежу, з якої черговий, озброєний гладкоствольною мисливською рушницею, цілодобово здійснював спостереження за земельною ділянкою", - зазначається у повідомленні.
Поліцейські затримали чотирьох громадян, віком від 26 до 57 років, які обґрунтовано підозрюються в причетності до незаконного вирощування наркотичних рослин, які оцінюються в суму понад 300 мільйонів гривень. Наразі підозрювані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України, встановлюються власник земельної ділянки, організатор злочинної групи та шляхи реалізації наркосировини. Також вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів в вигляді тримання під вартою.
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