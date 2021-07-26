Гібридною коноплею із підвищеним вмістом канабіноїдів було засіяно гектар на території зруйнованої птахофабрики.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Оперативники карного розшуку поліції Херсонщини на території Чаплинської територіальної громади виявили посів конопель, якими була засаджена земельна ділянка площею один гектар. Загалом правоохоронці вилучили з наркоплантації 34 700 кущів нарковмісних рослин.

Наразі в умовах ізолятора тимчасового тримання перебувають чотири учасники групи, причетної до вирощування наркорослин, інформує пресслужба обласної поліції.

Як повідомили в поліції, наркоплантація знаходилася на території зруйнованої птахофабрики поблизу с. Преображенка. Рослини, які є гібридною коноплею із підвищеним вмістом канабіноїдів, були висіяні за допомогою спеціальної сільськогосподарської техніки. Вздовж рядків із коноплею було прокладене крапельне зрошення, також рослини ретельно оброблялися проти бур'янів.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

"З метою завчасного виявлення появи сторонніх осіб зловмисники неподалік від посіву встановили сторожову вежу, з якої черговий, озброєний гладкоствольною мисливською рушницею, цілодобово здійснював спостереження за земельною ділянкою", - зазначається у повідомленні.

Поліцейські затримали чотирьох громадян, віком від 26 до 57 років, які обґрунтовано підозрюються в причетності до незаконного вирощування наркотичних рослин, які оцінюються в суму понад 300 мільйонів гривень. Наразі підозрювані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України, встановлюються власник земельної ділянки, організатор злочинної групи та шляхи реалізації наркосировини. Також вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів в вигляді тримання під вартою.

Як повідомляли, на складі в Києві знайшли 368 кг героїну вартістю мільярд гривень.