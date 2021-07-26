Російські найманці 14 разів порушили "тишу" на Донбасі

Унаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення, інший - бойову травму.

Протягом минулої доби, 25 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил російські найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Сьогодні станом на 7:00 зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.

У результаті ворожих обстрілів один військовий дістав осколкові поранення, інший – бойову травму, інформує пресцентр ООС.

"Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан поранених – середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.

Учора неподалік Новозванівки російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Кримського ворог обстрілював позиції ЗСУ із автоматичних станкових гранатометів.

Біля Нью-Йорка окупанти чотири рази відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, а також станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Причепилівки збройні формування Російської Федерації тричі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Південного російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Сьогодні поблизу Пісків противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Біля Авдіївки російські окупанти обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Причепилівки збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

Від початку цієї доби бойових втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, протягом суботи, 24 липня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.