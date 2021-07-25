За добу окупанти 9 разів обстріляли українські позиції

Протягом суботи, 24 липня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомила пресслужба ООС.
Біля населених пунктів Новоолександрівка та Золоте-4 ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Південного та Широкиного російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.
У напрямку Новотошківського та Нью-Йорку збройні формування Російської Федерації застосовували станкові протитанкові гранатомети.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на ранок, 25 липня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік Новозванівки російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат за минулу та поточну добу внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає.
Нагадаємо, військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сівоконь помер у шпиталі у Харкові. Боєць потрапив до медзакладу у тяжкому стані минулого тижня після обстрілу на Луганщині.