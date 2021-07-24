Російські найманці сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Від початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає, повідомляє пресцентр ООС.
Біля населених пунктів Новоолександрівка та Золоте-4 ворог застосував протитанкові ракетні комплекси.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Південного та Широкиного російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційних механізм.
Як повідомляли, місія ОБСЄ зафіксувала на Луганщині озброєння окупантів за лініями відведення.