Російські найманці сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

У лавах української армії бойових втрат немає.

Від початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає, повідомляє пресцентр ООС.

Біля населених пунктів Новоолександрівка та Золоте-4 ворог застосував протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Південного та Широкиного російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційних механізм.

Як повідомляли, місія ОБСЄ зафіксувала на Луганщині озброєння окупантів за лініями відведення.