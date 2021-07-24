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Місія ОБСЄ зафіксувала на Луганщині озброєння окупантів за лініями відведення

Зафіксовано гаубиці, танки, броньовані машини та міномети.

Місія ОБСЄ зафіксувала на Луганщині озброєння окупантів за лініями відведення
Фото: EPA/UPG

Безпілотник ОБСЄ зафіксував озброєння, розміщене з порушенням лінії відведення на полігоні неподалік населеного пункту Бугаївка на Луганщині.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Це дванадцять 122 мм буксированих гаубиць Д-30А “Жаба” та дванадцять 122 мм самохідних гаубиць 2С1 “Гвоздика”, одна 100 мм буксирована протитанкова гармата МТ-12 “Рапіра”, – йдеться у повідомленні.

Поза межами виділених місць зберігання виявлено 24 танки Т-72, Т-64, 7 буксированих мінометів, 4 ЗРК 9К35 “Стріла 10”, 89 БТР, БМП та БРДМ.

На полігоні в районі тимчасово окупованого населеного пункту Міусинськ Місією зафіксовано 46 танків, 13 буксированих гаубиць, 2 реактивних системи залпового вогню та 47 бойових броньованих машин, які розміщені поза межами виділених місць зберігання.

“Перебування значної кількості озброєння на полігонах свідчить про проведення бойового злагодження механізованих підрозділів російсько-окупаційних військ з наступною ротацією на лінії розмежування”, – додали в ООС.

Крім того, спецмісія ОБСЄ вкторе фіксує численні випадки перешкоджання допуску представників Місії з боку збройних формувань РФ на тимчасово окупованій території.

Зокрема, на блокпостах окупованих населених пунктів Старомихайлівка, Олександрівське, Новоазовськ, Заїченко, Хрещатицьке російсько-окупаційні війська забороняли проїзд спостерігачів Місії, посилаючись на “розмінування та інженерні роботи в цьому районі”, “проведенням антитерористичної операції у цьому районі”, а інколи й не надаючи жодних пояснень.

Окрім того, на всіх без виключення блокпостах спостерігачі фіксували факт проїзду цивільних автомобілів в обох напрямках.

Нагадаємо, в ОБСЄ закликали сторони проявити політичну волю, щоб повернутися до "тиші" на Донбасі.

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