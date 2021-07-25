У Кривому Розі арештували чоловіка, який прикував до батареї 7-річного хлопчика

Дитина сама повідомила поліцію про злочин.

У Кривому Розі взяли під варту на 60 днів чоловіка, який утримував на ланцюгу 7-річного хлопчика.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Зазначимо, 23 липня хлопець сам зателефонував на лінію 102 та розповів, що чоловік матері б’є його та прикував до батареї ланцюгом. За вказаною адресою одразу виїхали поліцейські. Правоохоронці звільнили дитину та відвезли до лікарні.

Вони встановили, що хлопця прикував ланцюгом до батареї співмешканець матері.

Цього ж дня чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Запобіжний захід зловмиснику обрав Дзержинський районний суд.

За цим фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 125 (умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку вручено повідомлення про підозру за цими статтями.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала в другому читанні та в цілому за зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі.