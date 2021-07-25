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На Сумщині горіло пшеничне поле

Причина загоряння – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

На Сумщині горіло пшеничне поле
Фото: dsns.gov.ua

У с. Суховерівка на Сумщині надзвичайники, приборкуючи пожежу, врятували пшеничне поле, площею 90 га.

Про це повідомили у ДСНС.

У суботу, 24 липня полум’я охопило значну площу поля та поривами вітру швидко поширювалося.

На гасіння залучили 8 чоловік особового складу на двох пожежних автоцистернах, а також 2 одиниці пристосованої техніки місцевого агропідприємства – камаз із бочкою 10 т води і трактор з дисковою бороною, що опахував прилеглу територію.

“Спільними зусиллями о 16:15 пожежу вдалося локалізували на площі до 5 га пшениці на корені та 200 кв. м. залишків сухої рослинності, тим самим врятувавши пшеничне поле, площею 90 га, а згодом пожежу ліквідували”, – йдеться у повідомленні.

За попередніми висновками фахівців, припустима причина загоряння – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Нагадаємо, 25-26 липня в Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.

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