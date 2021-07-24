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У Кривому Розі сталася пожежа у пансіонаті для літніх людей

Врятовано 22 людей.

У Кривому Розі сталася пожежі у приватному трьохповерховому будинку, де живуть літні люди.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Пожежа виникла вночі у суботу, 24 липня в господарчому приміщенні на першому поверсі. На момент виникнення займання всередині будинку заходилось 25 осіб: 22 особи похилого віку (мешканці пансіонату) та 3 особи медичного персоналу.

Жертв та постраждалих немає.

Пожежу локалізовано о 03:26 та ліквідовано о 04:20.

Вогнем знищено старе домашнє майно в господарчій кімнаті на площі 16 м. кв.

До ліквідації займання залучалося 17 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб за фактом пожежі в будинку для літніх людей, внаслідок якої загинуло 15 осіб.

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