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УПЦ МП у вівторок проведе хресну ходу в Києві, центр міста перекриють

Рух буде закрито на ділянці від Володимирської гірки до лаври.

УПЦ МП у вівторок проведе хресну ходу в Києві, центр міста перекриють
Фото: Макс Требухов

Українська православна церква Московського патріархату у вівторок, 27 липня, проведе в Києві хресний хід з нагоди Дня хрещення Русі, під час якого центр Києва буде перекрито.

Про це повідомляється на сайті церкви та в повідомленні поліції.

Московський патріархат планує о 13:00 провести урочистий подячний молебень на Володимирській гірці, який очолить предстоятель церкви Онуфрій. Після завершення молебну відбудеться хресний хід до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. У зв'язку з цим ділянка від Володимирської гірки до лаври буде закрита для автомобілів.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

З 06:00 буде перекрито рух:

  • на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
  • на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
  • на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду); 
  • на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
  • на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Почтової площі);
  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
  • на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

З 14:00 буде перекрито рух:

  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
  • на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);
  • на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
  • на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
  • на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

Нагадаємо, що у 2020 році ПЦУ та УПЦ МП відмовились від проведення традиційної ходи до Дня хрещення Русі.

В Україні День хрещення Київської Русі-України відзначають 28 липня з 2008 року. У цей день в Києві православні церкви проводять багатолюдні акції. У 2019 році в хресній ході ПЦУ взяли участь близько 20 тисяч вірян, захід УПЦ МП відвідали 30 тисяч осіб.

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