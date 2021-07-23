УПЦ МП у вівторок проведе хресну ходу в Києві, центр міста перекриють

Рух буде закрито на ділянці від Володимирської гірки до лаври.

Українська православна церква Московського патріархату у вівторок, 27 липня, проведе в Києві хресний хід з нагоди Дня хрещення Русі, під час якого центр Києва буде перекрито.

Про це повідомляється на сайті церкви та в повідомленні поліції.

Московський патріархат планує о 13:00 провести урочистий подячний молебень на Володимирській гірці, який очолить предстоятель церкви Онуфрій. Після завершення молебну відбудеться хресний хід до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. У зв'язку з цим ділянка від Володимирської гірки до лаври буде закрита для автомобілів.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

З 06:00 буде перекрито рух:

на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);

на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);

на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);

на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);

на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Почтової площі);

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);

на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

З 14:00 буде перекрито рух:

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);

на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);

на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);

на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);

на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

Нагадаємо, що у 2020 році ПЦУ та УПЦ МП відмовились від проведення традиційної ходи до Дня хрещення Русі.

В Україні День хрещення Київської Русі-України відзначають 28 липня з 2008 року. У цей день в Києві православні церкви проводять багатолюдні акції. У 2019 році в хресній ході ПЦУ взяли участь близько 20 тисяч вірян, захід УПЦ МП відвідали 30 тисяч осіб.