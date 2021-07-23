У Житомирі смерть побитого в'язня списали на серцеву недостатність

У неділю, 18 липня, в слідчому ізоляторі виправної колонії Житомира помер ув'язнений.

Як повідомляє пресслужба обласної прокуратури, фельдшер кримінально-виконавчої служби констатував смерть, діагностувавши "гостру серцеву недостатність".

Проте наступного дня судово-медичний експерт виявив, що причиною смерті стала тупа травма грудної клітки, множинні переломи ребер з ушкодженням легень, шок.

Після цього прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Крім того, відкрито справи про неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками Центру охорони здоров’я ДКВС (ч. 1 ст. 140 КК України) та за фактом неналежного виконання службовими особами Житомирської установи виконання покарань своїх службових обов'язків щодо забезпечення належної охорони та нагляду за ув’язненими (ч. 2 ст. 367 КК України).

Провадження буде розслідувати Державне бюро розслідувань.