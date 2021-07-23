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Під білоруським посольством в Києві відбулася акція "Гусь за Білорусь"

Учасники хочуть привернути увагу до репресій режиму Лукашенка. 

У Києві під білоруським посольством відбулася акція "Гусь за Білорусь", метою якої є привернення уваги на пік репресі режиму Олександра Лукашенка. Організаторами виступили "Центр громадянських свобод" та представники білоруської спільноти, йдеться на сторінці заходу в Facebook.

Фото: Lb.ua

"Символом акції є гусак, ґелґотіння якого нагадує назву міста Гааґа, де знаходиться Міжнародний кримінальний суд, що буде розглядати протиправні дії лукашенківського режиму як злочини проти людяності", – зазначили організатори.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Учасники мітингу вимагають від режиму Лукашенка припинити репресії, звільнити затриманих і покарати винних у порушенні закону зі сторони влади. Також вони закликають звернутися до української влади з проханням адекватно реагувати на порушення прав людини в Білорусі. 

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, що останніми місяцями в Білорусі посилилися репресії проти опозиційних ЗМІ та соціальних медіа. Зокрема, обшуки провели у журналістів "Радіо Свобода" і "Белсат". Також 11 учасників "радикальних телеграм-чатів" отримали 5-9 років ув’язнення. 

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