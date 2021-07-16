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Білоруські силовики виламали двері в офісі "Радіо Свобода" і затримали журналістів

Обшуки у правозахисних, інших неурядових організаціях і журналістів тривають уже третій день поспіль.

В офісі Білоруської служби "Радіо Свобода" в Мінську під час обшуку виламали кілька дверей і винесли з приміщення техніку. Також були затримані журналісти.

Фото: twitter.com/franakviacorka

Про це повідомляють незалежні телеграм-канали, а також колишній співробітник "Радіо Свобода", громадський діяч Франак Вячорка.

Раніше сьогодні повідомляли про обшуки в кількох журналістів, пов’язаних із "Радіо Свобода" та телеканалом "Белсат". Після обшуків за місцем проживання були затримані журналіст Олег Грузділович та колишня співробітниця цього ЗМІ Інна Студзинська.

Фото: twitter.com/franakviacorka

Фото: twitter.com/franakviacorka

Обшуки у правозахисних, інших неурядових організаціях і журналістів тривають у Білорусі вже третій день поспіль.

Нагадаємо, минулого тижня білоруські силовики провели масштабну облаву на незалежні видання "Наша ніва", "Брестська газета", Intex-press, Orsha.eu, "Медіа-Полісся".

А вже цього тижня сталися обшуки в численних правозахисних організаціях, у тому числі в правозахисному центрі "Весна", який веде реєстр політичних в'язнів.

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