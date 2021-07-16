Байден і Меркель не досягли угоди щодо "Північного потоку-2", але домовилися протистояти агресії Москви

Канцлер Німеччини також відмітила розбіжності в точках зору, але підкреслила єдність між країнами.

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели перемовини у Вашингтоні. Глави держав "домовились не домовлятися" щодо російського газопроводу "Північний потік-2", пише Reuters.

Водночас вони пообіцяли разом протистояти агресії з боку Москви та антидемократичним діям президента РФ Володимира Путіна.

Байден на зустрічі висловив занепокоєння добудовою газогону у Балтійському морі, адже США вважають, що Москва використає його проти Украни. Газогін вартістю 11 млрд планують запустити вже у вересні, що дасть можливість транспортувати російський газ до Європи в обхід України.

Джо Байден нагадав, що вирішив не накладати санкції на компанію, яка стоїть за трубопроводом, оскільки проєкт вже близький до завершення. Однак він зазначив, що разом з Меркель вони єдині у думці, що Росія не повинна використовувати енергію в якості геополітичної зброї.

"Хороші друзі можуть не погоджуватися. Ми разом, і ми будемо продовжувати разом захищати наших східних союзників по НАТО від російської агресії.", – сказав Байден про газогін на спільній з Меркель пресконференції.

Канцлер Німеччини також відмітила розбіжності в точках зору, але підкреслила єдність між країнами.

"Ми всі поділяємо одні й ті самі цінності, ми поділяємо одну й ту саму рішучість вирішити проблеми нашого часу", – зазначила вона.

Ангела Меркель є першим європейським лідером, який здійснив візит до Байдена після його інавгурації.

Нагадаємо, Німеччина вважає, що Україна має лишитися транзитною країною навіть у випадку добудови "Північного потоку-2".

Bloomberg писав, що США і Німеччина нібито планують компенсувати Україні втрату зборів за транзит російського газу після запуску трубопроводу "Північний потік - 2". Очікувалося, що сторони повинні досягти угоди до візиту Ангели Меркель у США 15 липня.