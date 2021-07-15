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Відомий журналіст-розслідувач, в якого стріляли в Амстердамі, помер

Напад на журналіста було здійснено ввечері 6 липня.

Відомий журналіст-розслідувач, в якого стріляли в Амстердамі, помер
Пітер Р. де Вріс
Фото: NewsABС.net

Відомий нідерландський журналіст-розслідувач Пітера Р. де Вріса, якого ввечері 6 липня поранили під час стрілянини в Амстердамі, помер.

Як передає RTL Nieuws, родина 64-річного журналіста підтвердила, що він помер у четвер в лікарні, не приходячи до тями.

"Пітер бився до кінця, але не зміг перемогти в битві. Він помер в оточенні люблячих людей. Пітер жив за своїм переконанням: "Стоячи на колінах, не можна бути вільним". Ми незрівнянно пишаємося ним і в той же час сумуємо", - йдеться у заяві родини журналіста.

Пітер де Вріс переважно займався викриттям злочинного світу. Він володар премії "Еммі" в категорії "Поточні події" 2008 року за розслідування зникнення підлітка Наталі Голловей на Арубі в 2005 році.

Журналіст також виступав як експерт із джерелами як серед правоохоронців, так і серед представників кримінального світу. Відомо, що раніше на його адресу надходили погрози.

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