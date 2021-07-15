Президент Бразилії потрапив до лікарні після 10 днів гикавки

66 річного президента Бразилії Жаіра Болсонару госпіталізували після 10 днів хронічної гикавки.
Про це повідомляє Associated Press.
Зазначається, що Болсонару доправили у госпіталь Збройних сил в столиці Бразилії. Він повинен пробути під наглядом лікарів від 24 до 48 годин
Видання пише, що президент отримає "консервативне клінічне лікування", що означає, що його не будуть оперувати.
В останні тижні Болсонару кілька разів публічно говорив, що страждає через гикавку. Так, 7 липня в інтерв'ю Radio Guaiba він сказав: "Прошу вибачення у всіх, хто мене слухає, тому що я вже п'ять днів гикаю".
8 липня під час трансляції в фейсбуці Болсонару знову вибачився за гикавку. Він припускав, що причиною можуть бути ліки, прописані йому після стоматологічної операції.
Нагадаємо, на початку пандемії коронавірусу Болсонару відмовився від використання маски на публіці і навіть оскаржив рішення суду, який примусив його носити маску, а в листопаді закликав громадян Бразилії не ставитися до пандемії "як гомосексуалісти".
У березні цього року Болсонару вчетверте за пандемію змінив міністра охорони здоров'я.