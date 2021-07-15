Президент Бразилії потрапив до лікарні після 10 днів гикавки

Він повинен пробути під наглядом лікарів від 24 до 48 годин.

66 річного президента Бразилії Жаіра Болсонару госпіталізували після 10 днів хронічної гикавки.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що Болсонару доправили у госпіталь Збройних сил в столиці Бразилії. Він повинен пробути під наглядом лікарів від 24 до 48 годин

Видання пише, що президент отримає "консервативне клінічне лікування", що означає, що його не будуть оперувати.

В останні тижні Болсонару кілька разів публічно говорив, що страждає через гикавку. Так, 7 липня в інтерв'ю Radio Guaiba він сказав: "Прошу вибачення у всіх, хто мене слухає, тому що я вже п'ять днів гикаю".

8 липня під час трансляції в фейсбуці Болсонару знову вибачився за гикавку. Він припускав, що причиною можуть бути ліки, прописані йому після стоматологічної операції.

Нагадаємо, на початку пандемії коронавірусу Болсонару відмовився від використання маски на публіці і навіть оскаржив рішення суду, який примусив його носити маску, а в листопаді закликав громадян Бразилії не ставитися до пандемії "як гомосексуалісти".

У березні цього року Болсонару вчетверте за пандемію змінив міністра охорони здоров'я.