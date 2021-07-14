Від «Ми голодні» до «Геть комунізм». Що відбувається з протестами на Кубі

Якщо у 2020 році уряду вдавалося контролювати поширення коронавірусу та навіть розробити власну вакцину, то за останні кілька тижнів кількість хворих свідчить про один з найбільших спалахів COVID-19 в Латинській Америці. Разом з тим економічна криза на Кубі з приходом пандемії та призупиненням туризму, головного джерела доходів кубинської економіки, набула дійсно катастрофічних наслідків. Попри намагання офіційної Габани звинуватити США з їх ембарго у теперішній економічній ситуації, врешті-решт терпіння жителів острова свободи вичерпалося .

Достатньо вбити у пошуку соцмереж #soscuba і #sosmatanzas, щоб зрозуміти причини безпрецедентних протестів, що прокотилися Кубою . Відключення світла на тривалі періоди часу. Довжелезні черги за продуктами для громадян, яким пощастило мати іноземну валюту. Відсутність базових медикаментів таких, як пеніцилін та аспірин у аптеках та лікарнях. Свідчення очевидців, які благають порятунку у міжнародної спільноти. І це в країні, де головними здобуткам розбудовачів комуністичного раю стали безкоштовна медицина та освіта.

Фото: theguardian.com

Вперше за 60 років, тобто з моменту перемоги кубинської революції, тисячі людей вийшли на антиурядові протести. Гасла проти диктатури пролунали у більш ніж 20 містах та селах острова. Протестувальники перевертали поліцейські машини та грабували державні магазини, демонструючи акти відкритої непокори у країні, відомою своєю довгою історією ефективного придушення вільнодумства.

Вимоги надання вакцини та продуктів харчування (скандування “Ми голодні”) швидко переросли у вигуки “Геть комунізм” та “Свободу Кубі.” На зміну відомому гаслу Фіделя Кастро періоду 1960-их “Батьківщина або смерть. Переможемо” прийшло нове “Батьківщина та життя”, яке дуже влучно описує вимоги маніфестантів. Цю фразу було запозичено з пісні відомих співаків, яка декільків місяців тому викликала невдоволення кубинської влади. У ній виконавці описують непросте життя своїх співвітчизників: “Мій народ плаче та я чую його голос [...] Мій народ просить свободи, а не доктрин. Більше не кричимо батьківщина або смерть, ми заявляємо – батьківщина та життя”.

Вірусним стало відео активіста Барбаро де Сеспедеса, який зі сльозами на очах благає своїх співвітчизників набратися сміливості та вийти на вулиці кубинських міст: “Настав момент, панове. Час покінчити з цією кривавою диктатурою. Нас тут вбивають, нічого не дають. Тільки репресії, репресії та репресії…Народ Куби, виходьте на вулицю. Кричати за нашу свободу. Геть комунізм! Геть Діаз-Канель! (президент Куби – LB.ua)”.

Фото: twitter.com/RaajNair5

Влада не забарилася з відповіддю. Поліція та люди у цивільному, яких очевидці називають переодягненими силовиками, жорстоко розганяла маніфестантів, застосовуючи перцеві балончики та кийки. Мережами почали ширитися фотографії та списки зниклих та заарештованих під час протестів, які вже налічують більше ста осіб.

Водночас, згідно з повідомленням Нетблокс (організації з моніторингу свободи Інтернету – LB.ua), на території Куби обмежили доступ до соціальних мереж, що стали одним з найважливіших способів самоорганізації населення, на телебаченні продовжували транслювати звернення глави держави країни Мігеля Діаза-Канеля.

Канель в кращих традиціях епохи Кастро та комуністичної пропаганди звинувачував США у дестабілізації ситуації в країні та закликав “усіх комуністів та революціонерів” виходити “на захист революції”.

Фото: misiones.minrex.gob.cu

Втім, як повідомляє опозиційна платформа Сubanos por el Mundo, захищати режим закликають не тільки прихильників і не завжди добровільно: поліція примусово забирає підлітків з домівок до армії задля придушення протестів.

Фото: EPA/UPG Кубинська поліція арештовує активіста під час антиурядового протесту в Гавані, 11 липня 2021 р.

Європейський союз, сподівання якого на демократизацію режиму та потепління відносин з Кубою після смерті Кастро не виправдовуються, звернувся до влади острова терміново звільнити затриманих протестувальників та журналістів.“Місце цих людей не в тюрмі, а в публічному дискурсі”, - заявив Пітер Стано, представник ЄС, під час вчорашнього брифінгу Європейської Комісії. Він акцентував: “Ми закликаємо Кубинську владу терміново звільнити людей, що були заарештовані через свої політичні погляди або журналістську роботу.”

Фото: EPA/UPG Американці, колишні вихідці з Куби, перекрили швидкісну трасу в Майамі під час акції на підтримку протестуючих на Кубі, штат Флорида, США, 13 липня 2021 р.

Білий Дім також підтримав “кубинський народ” та його “потяг до свободи та звільнення від трагічних тисків пандемії і десятиліть репресій та економічних страждань, яким він піддається з боку авторитарного режиму Куби.”

Нині протести на Кубі продовжуються. Чим вони завершаться так хто виграє – комунізм чи демократія – покаже час. Ми ж слідкуватимемо.