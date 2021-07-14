Польща купує 250 американських танків Abrams

Фото: US Army

Польща вирішила придбати 250 американських танків M1A2 Abrams у новій версії SEPv3.

Про це повідомив голова правлячої польської партії "Право і справедливість", віцепрем'єр-міністр Ярослав Качинський на конференції в середу, 14 липня.

"У нас є гарні новини. Незабаром наша армія збагатиться великою кількістю найсучасніших у світі танків M1A2 Anrams SEPv3. Це нова якість озброєння Сухопутних військ", - сказав Качинський.

За словами Качинського, цих танків буде достатньо для створення щонайменше чотирьох танкових батальйонів.

"Ми дотримуємося принципу "хочеш миру - готуйся до війни". Що ж, ми прагнемо миру, але у випадку нещастя наш захист буде сильнішим", - сказав він.

Перші поставки нових танків будуть, ймовірно, в 2022 році.

Вони замінять застарілі танки Т-72 і трохи новіші PT-91 Twardy.

Нагадаємо, що у травні 2021 року Міноборони Польщі повідомило про купівлю 24 ударних безпілотників Bayraktar TB2 у Туреччини.