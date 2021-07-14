Режим Лукашенка влаштував обшуки в правозахисних організаціях

Білоруський режим Олександра Лукашенка у середу, 14 липня, влаштував обшуки в правозахисних організаціях, у тому числі в правозахисному центрі "Весна", який веде реєстр політичних в'язнів.

На сайті "Весни" повідомляється, що вранці з обшуками прийшли до юриста центру Володимира Лабковича, правозахисників Валентина Стефановича і Виктора Сазонова. Крім того, затримано правозахисника "Весни" Сергія Сиса. Обшук влаштували також у директора Центра правової трансформації Lawtrend Ольги Смолянко.

Зник зв'язок з головою "Весны" Олесем Беляцьким.

Опозиційне видання "Наша Ніва" повідомляє також про обшуки в офісі правозахисного руху "За свободу" в Мінську, офісі благодійного проєкту "Імена". Обшук влаштували у координатора кампанії "Правоохоронці проти смертної кари" Андрія Палуди.

Крім того, повідомляється про обшуки в Білоруській асоціації журналістів, Асоціації білорусів світу "Батьківщина", Білоруському Гельсінському комітеті.

Нагадаємо, що тиждень тому у Білорусі закрили сайт опозиційної газети "Наша Ніва" і влаштували обшуки в ряді недержавних медіа