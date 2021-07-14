У ПАР понад 70 людей загинули внаслідок заворушень після ув'язнення експрезидента

Після ув'язнення експрезидента Джейкоба Зуми в Південноафриканській республіці тривають масові заворушення, а подекуди - мародерство і сутички з поліцією.

Число жертв заворушень у ПАР зросла до 72, повідомляє Associated Press.

Багато хто загинув в тисняві під час грабежів магазинів. Тоді поліція і військові почали застосовувати світлошумові гранати і стріляти гумовими кулями. Також вказується, що причиною смерті деяких людей стали вибухи при спробі зламати банкомати.

Від дій протестуючих постраждала радіостанція Alex FM. Вони проникли в будівлю під час прямого ефіру і викрали обладнання вартістю $350 тис.

Всього під час заворушень було затримано понад 1 200 осіб.

Раніше повідомляли, що щонайменше 45 людей загинули,. Понад 750 затримали, більшість із них - у найбільшому за населенням місті Йоганнесбург, передає DW.

Серед 45 жертв десятеро загинули внаслідок масової паніки в розграбованому торговельному центрі в місті Совето неподалік від Йоганнесбурга, повідомляє інформагенція AFP з посиланням на місцеву поліцію.

У провінції Квазулу-Натал, яка стала епіцентром протестів, загалом загинули 26 людей. У провінції Гаутенг загинули 19 осіб. Для вгамування протестувальників і мародерів у цих провінціях уряд залучив армію.

У Йоганнесбурзі, Совето та в портовому місті Дурбан 13 липня тривали масові заворушення, мародерство і сутички з поліцією. Надзвичайний стан у країні поки що не оголошували.

Заворушення у ПАР почалися після того, як експрезидент здався поліції у справі про неповагу до судової системи країни.

Зума не з'явився на засідання суду, де мав свідчити у справі про розслідування корупції, що мала місце за часів його президентства. Таким чином він порушив законодавство, тож його визнали винним у неповазі до суду і присудили йому 15 місяців тюрьми. Зума вирішив здатися добровільно, інакше його б арештували примусово.