​​Макрон не виключає обов'язкової вакцинації всіх жителів Франції, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться

На початку вересня також розпочнеться кампанія ревакцинації.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу персоналу медичних установ і зазначив, що не виключає загальної вакцинації, якщо ситуація погіршиться.

Про це він заявив у телевізійному зверненні до нації, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наша країна зіткнулася з різким відновленням епідемії, яка торкнулася всіх територій, як мегаполісів, так і заморських департаментів", - сказав Макрон.

Він наголосив, що варіант вірусу "Дельта", що поширюється зараз у Франції, "втричі більш заразний, ніж початковий штам".

Але, зазначив Макрон, наявність вакцини - це головна обставина, яка відрізняє нинішню ситуацію від попередніх хвиль пандемії. За його словами, всі вакцини, доступні у Франції, надійно захищають від штаму Delta, зменшують імовірність зараження у 12 разів, запобігають 95% важких випадків захворювання.

Персоналу медичних установ Франції, як лікарям, так і доглядальникам хворих, належить пройти вакцинацію до 15 вересня. З початку навчального року будуть розгорнуті спеціальні кампанії вакцинації в школах. Із середини липня вакцинуватимуть дітей віком від 12 років.

З кінця липня або початку серпня запроваджується санітарний пропуск, який буде обов'язковим для доступу в усі місця дозвілля та культури, на заходи за участю більш ніж 50 осіб, у кафе і ресторани, торговельні центри, поїзди, літаки і міжміські автобуси. До нього будуть занесені відомості або повної вакцинації, або про недавній негативний результат тесту ПЛР.

З цієї осені тести ПЛР у Франції будуть платними, якщо вони не призначені лікарем. Очікується, що це стимулюватиме вакцинацію, а не збільшення кількості тестів. На початку вересня розпочнеться кампанія запрошення на ревакцинацію людей, вакцинованих у січні і лютому 2021 року.

"Ми повинні перейти до вакцинації всіх французів", - наголосив Макрон, уточнивши, що в разі погіршення ситуації може йтися навіть про обов'язкову вакцинацію всіх жителів країни.

Із початку липня добова кількість нових інфікованих у Франції підвищилася. У середньому останніми тижнями фіксували по 2-2,5 тисячі хворих щодня, але з 7 липня це число перевищує 4000.

Нагадаємо, влада Франції з 21 липня через ситуацію з поширенням коронавірусу запроваджує жорсткіші карантинні обмеження.