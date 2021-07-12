​Зеленський обговорив із президентом Німеччини прогрес у втіленні реформ в Україні

Президент Володимир Зеленський обговорив з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром прогрес у втіленні реформ в Україні.

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента України.

Зазначається, що співрозмовники приділили увагу безпековій ситуації на сході України. Зеленський також зазначив, що наша країна робить усе можливе для мирного врегулювання на Донбасі.

Президенти говорили про прагнення України стати членом Євросоюзу й НАТО та про шлях реалізації цієї мети. Прогрес України у здійсненні реформ та здобутки в захисті спільних європейських цінностей засвідчують готовність нашої держави до повноправного приєднання до європейської та євроатлантичної спільнот.

Сторони обмінялися думками щодо прогресу у втіленні ключових реформ в Україні, зокрема у сферах судочинства та боротьби з корупцією.

Окремо Зеленський розповів про антиолігархічний законопроект, запропонований ним, і зазначив, що реалізація положень цього акта разом з іншими законодавчими новаціями забезпечить розділення великого бізнесу та політики в Україні.

Зі свого боку, Штайнмаєр наголосив, що цей закон має забезпечити більше прозорості та покращить бізнес-клімат в Україні, і німецькі підприємці будуть більш зацікавлені інвестувати в Україну.

Нагадаємо, в неділю, 11 липня, Зеленський полетів у Німеччину з дводенним робочим візитом. Повідомлялося, що він матиме низку зустрічей, в тому числі з канцлеркою Ангелою Меркель і президентом Штайнмаєром. Відбудеться також зустріч з головою Християнсько-демократичного союзу, прем’єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом. Він є кандидатом на посаду канцлера Німеччини від ХДС.

Зустріч Зеленського і Меркель заплановано на сьогодні, 12 липня.