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Литва запропонувала ввести нові санкції проти Білорусі за розпалювання міграційної кризи

"Використання міграції як зброї проти країн ЄС навіть більш цинічне, ніж викрадення літака Ryanair".

Литва запропонувала ввести нові санкції проти Білорусі за розпалювання міграційної кризи
Фото: delfi.lt

Міністерство закордонних справ Литовської Республіки запропонувало Європейському Союзу ввести нові санкції проти Білорусі у зв'язку з її роллю в розпалюванні міграційної кризи.

Міністр Габріелюс Ландсбергіс мав представити цю пропозицію своїм колегам з північних і балтійських країн у Брюсселі в неділю ввечері. З ними він зустрічався обговорити позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

"Використання міграції як зброї проти країн ЄС є навіть більш цинічним, ніж викрадення літака Ryanair. Я впевнений, що наші скандинавські і балтійські колеги погодяться, що режими, які використовують мігрантів як зброю в гібридній війні, повинні отримати болючу і єдину відповідь з боку ЄС", - цитує Ландсбергіса місцеве видання "Делфі".

"Наша політика в цілому повинна стримувати авторитарні режими від використання людей як інструмент політичного шантажу в ЄС. Тому ми сподіваємося на підтримку нашими північними і балтійськими колегами подальших санкцій проти білоруського режиму - ми поговоримо про них [в понеділок] на Раді закордонних справ в Брюсселі", - додав він.

Нагадаємо, що за останні місяці Литва зіткнулася майже з двадцятиразовим збільшенням потоку нелегалів з Білорусі. Протягом 2021 року кордон з Білоруссю нелегально перейшли щонайменше півтори тисячі мігрантів, переважно з Іраку.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте вважає, що це організована гібридна атака білоруського режиму проти Литви у відповідь на санкції, введені після примусової посадки літака Ryanair у Мінську.

На початку червня Литва почала будувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю.

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