Данілов заявив, що санкції проти Медведчука діють у повному обсязі

Секретар Ради нацбезпеци і оборони Олексій Данілов повідомив, що введені щодо нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука санкції діють у повному обсязі.

Це, зокрема, блокування активів, обмеження торговельних операцій, зупинка виконання економічних та фінансових зобов'язань, запобігання виведенню капіталу з України, пояснив він у Facebook.

"Інформацію, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ щодо начебто послаблення санкційного режиму відносно В.Медведчука та його активів, або те, що «санкції не працюють» - свідома і цілеспрямована дезінформація суспільства, не відповідають дійсності", – наголосив Данілов.

Він додав, що не відповідає дійсності і поширена окремими медіа інформація про начебто купівлю мережі автозаправних станцій, яка належить Медведчуку, однією з комерційних структур.

Мова йде про поширені в ЗМІ дані щодо нібито купівлі мережі АЗС Glusco компанією Socar New Energy Ltd (SNE).

"Також хочу дати пораду окремим політичним суб’єктам, зокрема народним депутатам, - не намагатися «порешать» у звичний їм спосіб питання зняття санкцій або їх послаблення", - додав Данілов.

Нагадаємо, журналісти "Слідство.інфо" оприлюднили розслідування про те, що родина Віктора Медведчука нібито встигла сховати від санкцій п'ятипалубну яхту Royal Romance.