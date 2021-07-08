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Яхту Медведчука встигли сховати від санкцій, - "Слідство"

Судно перереєстрували на іншу офшорну компанію.

Яхту Медведчука встигли сховати від санкцій, - "Слідство"
Фото: marinetraffic.com

Родина депутата Верховної Ради Віктор Медведчук встигла сховати від санкцій п'ятипалубну яхту Royal Romance.

Про це повідомило видання "Слідство.інфо".

Яхта донедавна належала офшорній компанії Fregata Marine Ltd, власницею якої є дружина Медведчука Оксана Марченко, але у березні її перереєстрували на інший офшор - Lanelia Holdings Ltd. Цієї фірми, на відміну від Fregata Marine Ltd, у декларації Медведчука немає.

Переоформлення яхти сталося у період між накладенням санкцій на майно Медведчука через підозру у фінансуванні тероризму та арештом його майна.

Журналісти знайшли також непрямі докази того, що яхта досі знаходиться в користуванні сім'ї Медведчука. Судно знаходилося біля узбережжя Хорватії в той же час, коли там знаходилася Оксана Марченко.

Нагадаємо, що 19 лютого РНБО наклала санкції на майно Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через розслідування СБУ щодо можливого фінансування тероризму з боку політика. Тоді секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що санкції застосовуються до всього майна, яким володіє Медведчук.

11 травня Віктору Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді. Відтоді політик перебуває під домашнім арештом.

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