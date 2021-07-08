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Мінрегіон, "Укроборонпром" і Черкаська ОДА створять Центр розвитку креативної економіки

Глобальна мета створення таких центрів – посилення економічної потужності регіонів. 

Мінрегіон, "Укроборонпром" і Черкаська ОДА створять Центр розвитку креативної економіки
Фото: Мінрегіон

Міністерство розвитку громад та територій України, "Укроборонпром" і Черкаська обласна державна адміністрація підписали меморандум про співпрацю з метою створення Центру розвитку креативної економіки в Черкаській області. Про це з посиланням на заяву очільника Мінрегіону Олексія Чернишова пише "Інтерфакс-Україна".

"Минулого року уряд затвердив та ухвалив стратегію регіонального розвитку на наступні сім років... Ця стратегія передбачає, зокрема, створення центрів креативної економіки, які насамперед забезпечуватимуть навчання у сферах IT, підприємництва, розвитку так званих soft skills, нададуть доступ до експертизи проєктів, можливого фінансування, мікровиробництва, будуть створені лабораторії, можливості для коворкінгу, а також навчання та нетворкінгу", - сказав Олексій Чернишов на пресконференції з нагоди підписання меморандуму.

За його словами, глобальна мета створення таких центрів – посилення економічної потужності регіонів. У зв'язку з цим держава бере участь у фінансуванні трьох пілотних проєктів зі створення центрів розвитку креативної економіки, перший із яких розміщуватиметься у Кривому Розі, другий - у Черкаській області, а третю локацію планують визначити незабаром, і, ймовірно, у східній Україні.

Крім того, Чернишов пояснив, що загальний бюджет, передбачений на реалізацію кожного з цих проєктів, "перебуває у межах 150-180 млн грн", і це гроші, які будуть інвестовані "в реконструкцію, будівництво, обладнання та запуск таких об'єктів", які заплановані на 2022 рік.

Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв зазначив, що діяльність Центру розвитку креативної економіки в Черкаській області буде також спрямована на інновації в оборонно-промисловому комплексі. Цей центр створять на базі та у тих приміщеннях держпідприємства "Фотоприлад", які не використовувалися понад 20 років і будуть передані Черкаській обладміністрації.

Голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко зі свого боку переконаний, що створення центрів креативної економіки допоможе молодим підприємцям залучати іноземні гранти для розвитку їхньої власної справи.

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