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Тимошенко закликала людей не продавати паї, а здавати їх в оренду

"Як тільки зникне фермерство й городництво – ціни підуть вгору миттєво, і ми не матимемо органічно чистої харчової продукції", - зазначила народна депутатка.

Тимошенко закликала людей не продавати паї, а здавати їх в оренду
Фото: ba.org.ua

Максимальна ціна за гектар сільськогосподарських земель в Україні складає 36 тисяч гривень, тоді як в Німеччині гектар землі поганої якості коштує 70 тисяч євро. При це розповіла Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час зустрічі з фермерами Вінниччини на Святі першого снопа у селі Садки. Вона закликала людей не продавати свої паї.

«Зараз ціна на пай максимум 36 тисяч гривень за гектар. Продавши його іноземним корпораціям і банкам, вас будуть обманювати. Бо в Німеччині гектар землі поганої якості коштує 70 тисяч євро. Готується велика спекуляція – землю хочуть купити за безцінь, а потім перепродати її міжнародним корпораціям за величезні гроші. Краще залишити землю у своїй власності та здавати її в оренду, бо ціна оренди буде зростати, а це – постійний дохід родини. А ще дуже важливо розуміти: як тільки зникне фермерство й городництво – ціни підуть вгору миттєво, і ми не матимемо органічно чистої харчової продукції», – застерегла Юлія Тимошенко.

Вона зазначила, бо "Батьківщина" відкриває гарячу лінію по всій Україні і як «швидка допомога» реагуватиме на будь-які прояви нечесного поводження з власниками паїв.

«Нам обов’язково треба бути на зв’язку. Якщо хоч щось трапиться, ми всією командою будемо тут, з людьми – ми піднімемо суди, ради, всіх місцевих депутатів. І будемо з цим боротися. Українська земля – безцінна, і захистити її може тільки сам народ», – вважає політик.

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