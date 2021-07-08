Комітет Ради пропонує посилити покарання за примусове виселення з житла

У редакції закону до першого читання передбачаєтсья, що незаконне виселення карається штрафом.

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді посилити покарання за примусове виселення з житла і прийняти у другому читанні законопроект №4333 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне виселення з житла".

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Згідно з законом, незаконне виселення та вселення в Кримінальному кодексі виокремили в якості кваліфікованого та особливо кваліфікованого складів порушення недоторканності житла.

Під час підготовки законопроєкту до другого читання члени Комітету врахували пропозиції щодо зменшення межі штрафу, а також системно узгодили розміри санкцій за порушення недоторканості житла.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проекту закону прийняти його в другому читанні та в цілому", - йдеться в повідомленні.

У редакції закону до першого читання передбачаєтсья, що незаконне виселення карається штрафом від 10 тис. до 15 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 тис. - 255 тис. гривень) або позбавленням волі на строк від трьох до шести років. Якщо виселення вчинили за попередньою змовою групою осіб або службова особа чи із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування, за це передбачався штраф від 255 тис. до 425 тис. гривень або позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Рада ухвалила цей закон у першому читанні на початку лютого.

Нагадаємо, у червні колишні та нинішні мешканці державних дач у Конча-Заспі почали судитися через виселення.

У 2019 році в Києві боржник стріляв у співробітників банку, які прийшли до нього в квартиру через невиплату кредиту.

7 квітня цього року президент Зеленський підписав "колекторський" закон, що забороняє шантажувати боржників.