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Данилюк подав документи на конкурс на директора БЕБ

На цю посаду претендує також колишній в.о. голови ДФС Сергій Солодченко.

Данилюк подав документи на конкурс на директора БЕБ
Фото: facebook/Alex Daniliuk

Колишній міністр фінансів та екссекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк подав документи на конкурс на директора Бюро економічної безпеки.

Про це він повідомив у Facebook увечері 7 липня за годину до завершення терміну подання документів.

Водночас раніше Данилюк разом з іншими засновниками Центру національної стійкості та розвитку Павлом Клімкіним і Русланом Рябошапкою розкритикували закон про БЕБ і закликали президента Володимира Зеленського ветувати його, передає Інтерфакс-Україна.

Крім Данилюка, про подання своєї кандидатури на цю посаду заявив також Сергій Солодченко, колишній в.о. голови Державної фіскальної служби.

Водночас голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев уточнив, що не претендуватиме на цю посаду.

Нардеп зазначив, що до керівництва новим органом "не потрапить той, хто своїм "блискучим" керівництвом сумнозвісної ДФС (Державної фіскальної служби - ред.)... дав старт реформі й, активно протидіючи, допоміг нам ухвалити закон про БЕБ".

Нагадаємо, наприкінці квітня Олександра Данилюка звільнили з наглядової ради Нацдепозитарiю.

Новий центральний орган виконавчої влади БЕБ буде займатися протидією економічним злочинам за допомогою аналітичної роботи, а не силовими повноваженнями, як нинішня податкова міліція.

Бюро економічної безпеки, яке має запрацювати з 25 вересня, отримає не тільки повноваження податкової міліції, але й функції СБУ з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки. Очікується, що це дасть СБУ змогу зосередитися на завданнях, які пов’язані з безпекою держави та контррозвідувальною діяльністю.

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