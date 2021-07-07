МЗС направило ноту протесту Нікарагуа через угоду про співробітництво з Кримом

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту уряду Нікарагуа через угоду з підконтрольною Росії владою Криму в торгово-економічній сфері.

Про це повідомила перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова, пишуть Крим.Реалії.

"Нам відомо про організований урядом Нікарагуа візит представників окупаційної влади Автономної Республіки Крим у Нікарагуа 28 червня – 4 липня цього року. У рамках цього візиту відбулося підписання членами Національної системи виробництва і торгівлі Республіки Нікарагуа і так званою «Радою міністрів Республіки Крим» угоди про торгово-економічне співробітництво. У зв'язку з підписанням вищезгаданої угоди, МЗС України направило ноту протесту уряду Нікарагуа і вчергове закликало скасувати всі неправомірні рішення щодо Автономної Республіки Крим, як невіддільної частини території України", – повідомила Джапарова.

За її словами, після призначення в серпні минулого року Олега Белавенцева почесним консулом Нікарагуа в Криму "дипломатичні заклики України до уряду Нікарагуа залишилися непочутими".

"Ми налаштовані рішуче захищати наш суверенітет і територіальну цілісність. Зокрема, опрацьовуємо питання про запровадження персональних санкцій до осіб, причетних до порушення законодавства України", – додала заступниця голови МЗС.

Підконтрольний Росії уряд Криму повідомляв про те, що "кримська делегація відвідала Нікарагуа з діловим візитом". Згідно з опублікованою інформацією, підписана угода "відкриває можливість для взаємовигідних постачань продукції, розвитку туризму. Йдеться про постачання рому, м'яса, кави, фруктів, сигар, какао, цукру, риби, молюсків і ракоподібних, пшениці, металургійної продукції".

3 серпня 2020 року президент Нікарагуа призначив так званим "почесним консулом Нікарагуа в Республіці Крим" Олега Бєлавєнцева, якого 18 березня 2019 року вироком Святошинського районного суду міста Київ було визнано винним у вчиненні посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, підбурюванні до державної зради та веденні агресивної війни проти України і засуджено до покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Україна розцінила цей крок як грубе порушенням законодавства України та міжнародного права, зокрема резолюцій Генеральної Асамблеї ООН 68/262 "Територіальна цілісність України", "Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)", а також "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), а також Чорного і Азовського морів". Він також продемонстрував ігнорування законних вимог України щодо поваги до її суверенітету та територіальної цілісності.

У лютому 2021-го Україна запровадила санкції проти Нікарагуа.