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Мер Слов'янська пішов служити в армію

Це потрібно, щоб очолити військово-цивільну адміністрацію.

Мер Слов'янська пішов служити в армію
Вадим Лях
Фото: Скріншот відео

Міський голова Слов'янська Вадим Лях мобілізований на військову службу.

Цю інформацію Новостям Донбасса підтвердив глава Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

"Його мобілізовано... Є певна процедура, як людину відряджають зі Збройних сил і погоджує командувач операцією Об'єднаних сил для того, щоб в подальшому той очолив військово-цивільну адміністрацію - звичайно, все буде за процедурою", - сказав Кириленко на пресконференції 7 липня.

При цьому він відмовився підтвердити, що саме Ляха призначать главою військово-цивільної адміністрації Слов'янська.

У міськраді Слов'янська виданню відмовилися коментувати інформацію про військову службу Ляха.

Кириленко сьогодні також заявив, що процедура погодження кандидатів на посаду голови військово-цивільної адміністрації Слов'янська триває. Раніше проти призначення Ляха головою ВЦА виступила група ветеранів АТО.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Вадим Лях від "Опозиційного блоку" переміг на виборах міського голови Слов'янська. У другому турі за нього віддали голоси 58,8%. Він очолює місто з 2015 року, до нього мером була сумнозвісна Неля Штепа, за часів головування якої місто захопили проросійські збройні формування на чолі з терористом Гіркіним.

У квітні 2021-го Лях звернувся до президента України з проханням створити на території міста військово-цивільну адміністрацію, розпустити міськраду та призначити позачергові місцеві вибори. Міський голова пояснив, що у міськраді останні п'ять місяців постійно саботують його роботу. Він уточнив, що цим саботажем займаються у Слов’янській міськраді депутати трьох фракцій: "Наш край", ОПЗЖ, "За мир і розвиток".

26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким створив Слов’янську міську військово-цивільну адміністрацію.

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