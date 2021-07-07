Зеленський анонсував "важливу зустріч" із Меркель щодо "Північного потоку - 2"

Президент Володимир Зеленський повідомив про намір зустрітися з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і обговорити з нею питання газопроводу "Північний потік - 2".

Про це він сказав на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі.

"З пані Меркель буде важлива зустріч щодо енергетичної безпеки не тільки України, а й Європи. Слава Богу, що поки що Європа цих загроз не відчуває", - сказав він.

Президент підкреслив, що у питанні "Північного потоку - 2" першочерговим має бути безпека, а не економіка.

"Баланс між безпекою і обороною знайти складно. Мені здається, що "Північний потік" - це лакмусовий папірець, який показує, що пріоритетніше для тих чи інших країн. Коли ви не відчуваєте, що ви в небезпеці, - ви думаєте про економіку. Коли у вас війна, ви думаєте перш за все про життя людей", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден вирішив не вводити санкції проти німецьких компаній, які причетні до будівництва "Північного потоку - 2", щоб не псувати стосунки з Німеччиною. Американська адміністрація пояснила, що на етапі, коли газопровід уже майже добудовано, це вже не має сенсу.

Після цього стало відомо, що Росія завершила прокладання першої нитки "Північного потоку - 2" і готується до наповнення її газом.

Водночас стало відомо, що США і Німеччина планують компенсувати Україні втрату зборів за транзит російського газу після запуску трубопроводу "Північний потік - 2". Сторони повинні досягти угоди до візиту Ангели Меркель у США 15 липня.