Суд не побачив конфлікту інтересів у діях "слуги народу" Куницького

Печерський районний суд Києва не побачив адміністративного правопорушення і закрив провадження щодо народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького, щодо якого раніше Національне агентство з питань запобігання корупції склало два адмінпротоколи через ймовірний конфлікт інтересів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Перевірка НАЗК встановила, що депутат розсилав офіційні депутатські звернення у різні установи з питань, "які становили його приватний інтерес", зокрема, - до Державного бюро розслідувань та "ДТЕК Київські електромережі". Ці факти раніше були оприлюднені у розслідуванні програми "Схеми", у якому журналісти розповіли, як Куницький використовує депутатський мандат в інтересах приватного бізнесу.

"Провадження у справі про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 172-7 КУпАП закрити у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення", – йдеться у постанові судді Крістіни Константінової від 11 червня, текст якої був опублікований пізніше.

Як повідомляли "Схеми", одне депутатське звернення Куницького було адресоване "ДТЕК Київські електромережі". Згідно із висновком НАЗК, нардеп відправляв його, перебуваючи в умовах реального конфлікту інтересів. Куницький як депутат цікавився можливістю встановлення електрозарядної станції біля будинку на Печерську в Києві, де він орендував квартиру. До депутатського звернення про встановлення зарядної станції біля свого будинку Куницький додав технічний паспорт на зарядний пристрій виробництва харківського ПП "Автоентерпрайз".

У коментарі "Схемам" Куницький зазначив: "НАЗК каже, що я відправив цей запит для того, щоб поліпшити стан своєї сім’ї, тому що я використовую електроавтівку, як і моя дружина… Але на сьогоднішній час немає ніякої законної процедури, яка має регламент, як її (електрозарядну станцію – ред.) встановити... Я отримав відповідь і після цього подав законопроєкт, яким я мав це врегулювати, щоб будь-яка людина мала змогу в нормальному законному руслі встановити зарядний пристрій".

Печерський суд зауважив його пояснення і визнав, що Куницький мав не "приватний інтерес", а діяв як депутат.

Інше депутатське звернення Куницький направив до Державного бюро розслідувань. У вересні 2019-го він скаржився на дії прокурорів Генпрокуратури та слідчих Державної фіскальної служби, які розслідували ухилення від сплати податків групою компаній "Автоінтерпрайз" та помічником народного депутата Дмитром Ніконовим. Вже наступного дня після подачі звернення ДБР відкрило кримінальне провадження проти податківців, які запідозрили "Автоентерпрайз" у фінансових махінаціях за статтею про протидію законній господарській діяльності.

Як пояснив суду Куницький, це звернення він направив після того, як його "про це попросив трудовий колектив підприємства" і наголосив, що "Автоентерпрайз" розташований за адресою, яка входить до мажоритарного округу, за яким він обирався до парламенту.

Суд встановив, що депутатське звернення до ДБР здійснювалось в межах його повноважень як народного депутата.

Нагадаємо, Куницький балотувався за підтримки партії "Слуга народу" в Харкові. Під час однієї із зустрічей з виборцями він сам підтвердив, що з 12 років має громадянство Ізраїлю. Він також проходив службу в армії цієї країни.

11 липня ЦВК скасувала реєстрацію Куницького кандидатом через подвійне громадянство. Але 14 липня Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення ЦВК. За два дні до голосування, 19 липня, Верховний суд допустив Куницького до виборів. Куницький переміг за мажоритарним округом №169 у Харкові.