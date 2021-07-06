Порошенко візьме участь у засіданні ТСК, якщо до предмету її діяльності буде включено справу "вагнерівців"

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко готовий прийти на засідання Тимчасової слідчої комісії, якщо питання зриву спецоперації із затримання російських військових злочинців із групи «Вагнера» і зливу росіянам секретної інформації про неї буде офіційно включено до предмету діяльності цієї ТСК. Про це Порошенко заявив під час поїздки на Донеччину у Слов’янську.

«Ми не беремо участі у фейковій комісії, яка була створена двома політичними силами – «Слуга народу» і ОПЗЖ. Вони мають у своєму розпорядженні правоохоронні органи. На сьогоднішній день позиція правоохоронних органів була висловлена – ні СБУ, ні Офіс Генерального прокурора «вагнерівцями» займатися не буде, бо їм це не потрібно», – констатував експрезидент.

«Ми висунули пропозицію – або створіть окрему слідчу комісію, або включіть до предмету відання існуючої слідчої комісії справу «вагнерівців». Це потрібно для того, щоб захистити українських воїнів, захистити українських розвідників, які будуть давати свідчення – в тому числі і цілком таємні – від переслідування діючою владою, в якої точно рило в пуху по справі «вагнерівців», – наголошує Порошенко.

«Ми проголосуємо за доповнення до предмету відання будь-якої слідчої комісії, включивши туди справу «Вагнера». Ми надамо своїх представників, і я хочу подякувати і «Голосу», і «Батьківщині» за спільну об’єднану позицію в цьому питанні», – зазначив Порошенко і запропонував зробити це першим питанням порядку денного наступного засідання Верховної Ради.

Порошенко вважає, що його участь в засіданні комісії буде на порядок ефективнішою, якщо одночасно туди прибуде і Володимир Зеленський.

«Особливо це стає актуальним після інтерв’ю Зеленського. Так само, як я – п’ятий президент – погоджуюсь прийти, так і шостий президент має прийти і дати свідчення: кому він дзвонив, що він сказав. Хто з його оточення здав операцію, яка б дозволила притягти не тільки 33 вбивць українців, а й Путіна і Росію до міжнародної відповідальності за агресію проти України. Отже, чекаємо рішення парламенту і засідання комісії», – резюмує Петро Порошенко.