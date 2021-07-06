Порошенко привіз на фронт обладнання майже на мільйон гривень

П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко передав військовим партію обладнання майже на мільйон гривень. Комплект відеоспостереження куплений спільно коштом волонтерів та Фонду Порошенка. Крім оптичної розвідки, у 10 ОГШБр привезли 5 потужних генераторів та 2,5 кілометри тіньової сітки.

Фото: eurosolidarity.org

«До нашої співпраці з 10-ю бригадою долучились 3 124 особи. Хтось перерахував 5 гривень, хтось – 5 тисяч, хтось 10 тисяч. Дуже важливо, щоб ви на власні очі побачили, що в повному обсязі генератори, комплекси спостереження, сітки – тільки сьогоднішньою партією майже на мільйон гривень все приїжджає і передається нашим воїнам. В надійні руки. Тут абсолютний порядок, воно ставиться на облік, і навіть під час ротації бригади це залишається тим, хто прийде на ротацію», – наголосив Петро Порошенко.

«Це призводить в першу чергу до скорочення втрат в особовому складі бригади. Це – головне. І це – завдяки вам, тим, хто не залишився байдужим. Тим, хто долучився до цієї ініціативи. Тим, хто допомагає нашій армії. Велике вам спасибі», – подякував експрезидент волонтерам, які долучилися до кампанії зі збору коштів.

Порошенко також подякував компанії «Розетка» та її засновнику Владиславу Чечоткіну за генератори для військових. «З 2014 року він працює і віддає все, що може, на волонтерський рух. І на сьогоднішній день він нам із величезною знижкою продав 5 генераторів. А генератори – це все на фронті, починаючи від зарядки і забезпечення камер, комп’ютерів, телефонів, і закінчуючи забезпеченням життєдіяльності», – наголосив Петро Порошенко.

«Ми повинні нарощувати потужність нашої армії, бойові спроможності. Ми зараз ставимо питання про нарощування чисельності, про збільшення грошового забезпечення, про покращення системи забезпечення. Нарешті щоб було затверджене Державне оборонне замовлення, щоб новітнє озброєння, яке розроблялось в попередні часи, точно надійшло в армію», – наголошує лідер «Європейської Солідарності».

Фото: eurosolidarity.org

Традиційно команда Порошенка привезла бійцям смаколики – цього разу черешню.

Як відомо, 27 травня Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину передав 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді один з комплектів відеоспостереження.

Наступні комплекти оптичної розвідки для батальйону 10 ОГШБр були придбані протягом червня. Як розповів Порошенко, активісти ГО «Справа Громад» спільно з українцями шляхом краудфандингу всього за два дні зібрали кошти й купили вкрай важливе обладнання для українських військових.

Надалі активісти планують оснастити відеорозвідкою 72-у бригаду імені Чорних Запорожців.