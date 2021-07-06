За час окупації Криму Росія призвала на військову службу близько 30 тис. українців, - Джапарова

Від початку окупації Кримського півострова Росія призвала на військову службу близько 30 тисяч громадян України.

Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Інтерфакс-Україна.

"Кремль порушує міжнародне гуманітарне право, використовуючи населення українського півострова для поповнення своєї армії. З початку окупації близько трьох десятків тисяч громадян України вже призвані на військову службу Росії. Росія проводить штучну та свідому заміну складу населення Криму, вона вичавлює нелояльних і заміщує їх сотнями тисяч громадян, чим фактично вчиняє військовий злочин", - сказала Джапарова на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" в Києві.

Заступник голови МЗС зазначила, що найгострішими проблемами, створеними окупаційною російською владою, є безпрецедентна мілітаризація, масові порушення прав людини і переслідування релігійних спільнот, Православної церкви України, мусульман Криму, порушення норм міжнародного гуманітарного права і, зокрема, заміщення населення окупованої території громадянами РФ, перетворення Криму та навколишніх вод у свій військовий форпост в Азово-Чорноморському регіоні.

"Росія постійно збільшує кількість військовослужбовців і техніки в окупованому Криму. Нещодавно Кремль пішов ще далі. Під виглядом військових навчань на півроку закрив частину Чорного моря, в тому числі в напрямку Керченської протоки, для іноземних військових кораблів та державних суден. Крім того, російський президент надав Росгвардії право блокувати акваторії Чорного та Азовського морів. Це дійсно створює суттєві перешкоди для міжнародної навігації, загрожує безпеці та стабільності України у світі та Південно-Східній Європі", - наголосила заступник міністра.

Джапарова зазначила також, що Росія активно розбудовує кримську військову інфраструктуру для своєї ядерної зброї, реконструює інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів.

"На півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї. Своє планування в Криму Росія намагається закріпити шляхом перетворення його на величезну військову базу. Одночасно вона придушує усі можливі форми протидії окупації, форми опору та спротиву. Основними факторами цього процесу є безпрецедентні та жорстокі репресії щодо інакодумців, і в першу чергу мова йде про українців і кримських татар", - додала вона.

Раніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку із призовом Росією на військову службу громадян України, які проживають в окупованому Криму.

У МЗС зазначили, що Росія здійснює призов населення окупованого Криму до збройних сил РФ, переслідує у кримінальному порядку тих, хто відмовляється від такої служби, а також залучає до масових військово-пропагандистських заходів населення, включно з неповнолітніми, в умовах стрімкого поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

У червні в Україні відкрили справу на окупаційного воєнкома через призов кримчан в армію РФ. Його підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни.