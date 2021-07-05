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Державний телеканал "Дом" показав карту Росії з окупованим Кримом

На телеканалі заявили, що стали об’єктом диверсій та провокацій, і попросили СБУ допомогти у розслідуванні.

Державний телеканал "Дом" показав карту Росії з окупованим Кримом
Фото: detector.media

Державний телеканал для тимчасово окупованих територій "Дом" показав в ефірі карту Росії з окупованим Кримом.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"На телеканалі «Дом» публікують карту РФ з окупованим Кримом як частиною Росії. Канал фінансується з українського бюджету, а його відкриттям так хвалився Зеленський", - написав Гончаренко у Telegram, опублікувавши скріншот із картою.

Згодом депутат додав, що відео, в якому була карта РФ з Кримом, прибрали з публічного доступу.

Редакція телеканалу "Дом" відреагувала на зазначений факт. В оприлюдненій на сайті каналу заяві наголошується, що всі попередні планові випуски проєкту "Русскій днєвнік" мають затверджену каналом графічну заставку - карта Росії без Криму. Скандальний випуск програми було вилучено з ефіру каналу.

"Джерела походження і потрапляння фейкової заставки наразі з’ясовуються Службою внутрішньої безпеки. Триває службова перевірка через те, що подібної графічної заставки немає в розпорядженні каналу, і як вона потрапила в один із випусків - невідомо", - зазначається у заяві.

На телеканалі "Дом" додали, що всі долучені до цього проєкту особи наразі відсторонені від виконання своїх обов'язків. Попередньо винного вже встановлено.

"Крим - це Україна, і канал "Дом" робить усе можливе задля повернення його додому, стаючи при цьому об’єктом диверсій та провокацій. Публічно звертаємось до Служби безпеки України щодо допомоги нам у проведенні внутрішнього розслідування", - сказано в заяві.

Нагадаємо, що телеканал "ДОМ" - це російськомовний державний інформаційно-розважальний телеканал, створений для жителів тимчасово окупованих територій України - ОРДЛО та Криму. Він почав мовлення 1 березня 2020 року. Головною метою каналу є інформаційне сприяння реінтеграції ТОТ, що включає в себе формування позитивного ставлення до реінтеграції у громадян України та інформаційне сприяння участі в цьому процесі країн-партнерів.

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