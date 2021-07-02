Телеканал "Дом" отримав дружнє попередження від КЖЕ через сюжет про "радикалів"

Комісія з журналістської етики висловила дружнє попередження державному телеканалу для тимчасово окупованих територій "Дом" через сюжет "Радикали в Україні. Розбір".

Про це повідомляє "Детектор Медіа".

Після скандалу довкола сюжету канал сам звернувся до КЖЕ з проханням оцінити сюжет на відповідність положенням Кодексу етики українського журналіста. Шефредактор телеканалу Олексій Мацука сказав, що на думку редакції, інформація в сюжеті не суперечить Кодексу етики українського журналіста.

"У сюжеті чітко вказуються джерела походження інформації, а безпосередньо сюжет ґрунтується на даних, які були розповсюджені правозахисниками; жодна зі сторін дискримінації в сюжеті не зазнає", - наголосив він.

КЖЕ, своєю чергою, звернулася за експертним висновком до керівника Групи моніторингу прав нацменшин та фахівця з діяльності радикальних організацій В’ячеслава Ліхачова. Він зазначив, що необхідно розрізняти та коректно використовувати терміни "націоналістична організація" та "радикальна організація". На його думку, у сюжеті необхідної чіткості в цьому питанні немає.

"КЖЕ зафіксувала в сюжеті порушення пунктів 6 (повага до права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про факти та події), 9 (факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного) та 10 (точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об’єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано) Кодексу етики українського журналіста... З огляду на те, що телеканал сам звернувся до Комісії з проханням проаналізувати сюжет, а також обмежив до нього доступ у інтернеті на період розгляду справи, Комісія виносить телеканалу "Дом" дружнє попередження", - йдеться в заяві.

КЖЕ висловила телеканалу низку рекомендацій.

Нагадаємо, у лютому 2020 року стало відомо, що телеканал для тимчасово окупованих територій буде називатися "ДОМ" і почне мовлення 1 або 2 березня.

15 березня речниця президента Юлія Мендель анонсувала авторський проєкт на телеканалі "Дом" для глядачів з тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Однак, вже 19 березня вона повідомила, що не буде вести програму "Погляд з Банкової" на постійній основі, що випуск за її участі був пілотним, а надалі до участі в шоу залучатимуть інших представників влади.