Телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури в расизмі

Темношкіра телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури й інформації Олександра Ткаченка у расизмі.

У своєму фейсбуці вона розповіла, що кілька років тому Ткаченко нібито відмовився взяти її на роботу ведучою ранкового шоу на "1+1" через колір шкіри.

"Справа була років шість тому. Перед тим, як з'явитися в ефірі каналу «Прямий», я працювала на 2+2. Одного разу, дізнавшись про кастинг ведучих для ранкового шоу, я запитала у тоді ще генпродюсера «1+1 медіа» Олександра Ткаченка: чи не могла б я взяти у ньому участь. Відповідь була надзвичайною: «Ви в дзеркало себе бачили? Аудиторія нашого каналу не те, щоб... Я не готовий ризикувати рейтингами...»" - розказала Ашіон.

За її словами, кілька днів тому вона випадково зустріла Ткаченка, який тепер займає посаду міністра, на фестивалі Leopolis Jazz у Львові і нагадала про той випадок.

Вона стверджує, що міністр відповів їй: "Так, а що ви хотіли б від мене почути? Вас влаштує відповідь, що зараз я б такого не сказав? Так, а може, мені ще й вибачення у Вас попросити?"

Олександр Ткаченко відповів ведучій у коментарі до її допису.

"Ви згадуєте період, коли хотіли перейти з "2+2" на "Плюси". Внесу невеличку ясність. Це не була моя пряма робота проводити кастинги ведучих на роботу. Ми були колегами впродовж років. Прикро, що через ваше неотримання позиції на іншому каналі того самого холдингу у вас склалося таке образливе враження. У моїх командах менеджерів і менеджерок у будь-якій компанії чи організації – завжди був і є баланс. Я – за різноманітність, інклюзивність і бачення у різниці цінності, яку варто примножувати", – зазначив міністр.

Нагадаємо, що Олександр Ткаченко з 2008 до 2019 року обіймав посаду генерального директора групи "1+1 media", у яку входять такі телеканали, як "1+1", "2+2", "ТЕТ", "Плюсплюс", "Бігуді", "Уніан-ТБ".

Потім став депутатом Верховної Ради IX скликання. Його обрали за списком партії "Слуга народу", де він був дев'ятим номером. Очолював комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики у Верховній Раді IX скликання.

З червня 2020 року очолює Міністерство культури України.