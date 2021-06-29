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У Росії поліція прийшла з обшуками до журналістів напередодні публікації розслідування про сина голови МВС

Відомо про слідчі дії в помешканнях трьох журналістів. 

У Росії правоохоронці прийшли з обшуками до журналістів видання "Проект", яке спеціалізується на розслідуваннях. Слідчі дії відбулися в день, на який було анонсовано публікацію матеріалу про главу МВС Володимира Колокольцева.

Як повідомили на каналі "Проект" у Telegram, спочатку з обшуками прийшли до кореспондентки Марії Жлобової та головного редактора Романа Баданіна. Жлобова є авторкою кілької резонансних розслідувань, зокрема про Рамзана Кадирова. 

Крім того, біля дому Жлобової затримали заступника головного редактора Михайла Рубіна. У Рубіна в квартирі також обшуки, самого журналіста поліція привезла додому. 

Обшуки в квартирі Рубіна
Фото: t.me/wwwproektmedia
Обшуки в квартирі Рубіна

Уже після початку обшуків видання оприлюднило розслідування про сина міністра внутрішніх справ Росії, Олександра Колокольцева. Журналісти стверджують, що його майно приховано у державних базах данних, хоча син міністра ніколи не працював на державній службі. 

"Можливо, причиною цієї таємниці стало те, що на близьких глави МВС записана численна власність, отримана зокрема і завдяки зв'язкам Колокольцевих із впливовими бізнесменами і принаймні одним ізмайлівським авторитетом", - повідомили в медіа. 

Щонайменше два із трьох обшуків пов'язані зі справою кримінального авторитета Іллі Трабера.

"Марія Жлобова і Роман Баданін були автори документального фільму "Питерские. Отец и сын" про Трабера. А от Михайло Рубін у створенні цієї роботи участі не брав", - стверджують журналісти. 

"Проект" – видання, засноване 2018 року ексголовним редактором каналу "Дождь" Романом Баданіним. Спеціалізується на розслідувальній журналістиці  Публікували розслідування про корупційні схеми у топвладі та вплив влади Росії на ЗМІ і соцмережі. 

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