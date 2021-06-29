Прокуратура Нью-Йорка цього тижня висуне обвинувачення у справі про бізнес Трампа, – Reuters

Мова йде про розслідування ймовірних маніпуляцій для зменшення податків у Trump Organіzation.

Прокуратура Нью-Йорка, яка розслідує ділову діяльність колишнього президента Дональда Трампа, цього тижня збирається висунути одне або декілька обвинувачень у цій справі. За словами джерел Reuters, обвинувачення стосуватиметься не самого Трампа, а пов'язаних із Trump Organіzation осіб.

Повірений представник Трампа Рональд Фішетті очікує, що "жодні обвинувачення" не будуть пред'явлені Трампу в першому раунді обвинувальних висновків. Джерела стверджують, що вони стосуються фінансового директора Trump Organіzation Аллена Вайссельберга, а також самої компанії.

Розслідування угод щодо нерухомості Трампа триває майже три роки. Перші висновки стосуватимуться того, чи отримував Вассельберг та інші представники компанії корпоративні пільги, як безкоштовні квартири та орендовані авто, які не були задекларовані. Точні звинувачення поки невідомі.

Обвинувальні висновки стануть першим розслідуванням щодо топпосадовців компанії Трампа.

Адвокат Фішетті називає справу ганьбою. Сам Трамп також оприлюднив заяву, в якій назвав прокурорів "грубими і повністю упередженими". Експрезидент стверджує, що дії його компанії не були злочином.

Розслідування покликане з'ясувати, чи маніпулювала компанія Трампа вартістю нерухомості, щоб знизити податки та отримати вигідні умови від кредиторів.

Нагадаємо, в серпні 2020 генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс почала розслідування щодо президента країни Дональда Трампа і Trump Organization за підозрою в маніпуляції вартістю активів.