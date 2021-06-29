Коли Італія відкриється для українських туристів

З’їсти запаморочливо смачне морозиво з видом на Пантеон, посидіти на романтичній венеційській терасі, загубитися в лабіринті середньовічних вуличок Сієни – коли ж нарешті це знову стане можливим для українського туриста: коли відкриється Італія ? Відповіді – у матеріалі LB.

Фото: EPA/UPG Пантеон під час пандемії Covid-19 у Римі, 18 листопада 2020 р.

Для Італії туристична галузь – критично важлива. Від неї напряму залежать близько 6% ВВП, а якщо рахувати інфраструктурні проєкти (як, наприклад, будівництво нових готелів чи закупівлю устаткування для них), транспорт і сектор розваг – то й усі 13%. Тому, безперечно, Італія – якраз та країна, що прагне якнайшвидше відкритися для туристів з усього світу та знову заполонити свої вулиці й вулички мовним різнобарв’ям. Але не за будь-яку ціну. Країна ще не оговталася від нищівного удару, якого завдала її населенню пандемія коронавірусу, і все ще оплакує 127 тисяч загиблих від хвороби. Тому відкриватися прагне так, щоб і туристи були, і водночас вірус «на волю» не вирвався.

Зараз розповсюдження коронавірусу в Італії, можна сказати, контрольоване. Нині в країні щодня робиться понад 200 тисяч тестів, які виявляють приблизно 750-850 нових заражень на добу (на 59 млн населення). Це в рази менше, ніж навесні, а загалом цифри поступово йдуть униз із квітня. Щодня від SARS-COV-2 одужує набагато більше, ніж інфікується ним, тож і загальна кількість заражених людей на Апеннінах помітно знижується. Так само все менш істотним є навантаження на лікарні: якщо на піку захворюваності в реанімаціях перебувало приблизно чотири тисячі пацієнтів, то зараз йдеться про менше ніж три сотні осіб по всій країні. Ковідні відділення багатьох лікарень закриваються. Тобто загалом Італія зараз має показники, схожі на ті, що були минулого літа. Але якщо тоді це було досягнуто завдяки наджорсткому локдауну тривалістю у два місяці, то тепер це заслуга рівня щеплень (локдауни в країні запроваджувалися і цього року, але досить короткі й не такі жорсткі).

Відколи кількість італійців, які отримали хоча б одну дозу щеплення, наблизилася до 40% населення, крива захворюваності різко пішла униз. Для цього країні довелося мобілізувати всі сили (так, щеплення здійснюють не тільки власне медсестри, але й стоматологи, акушерки, лікарі, що зголосилися повернутися з пенсії і т.п.), і вийти на рівень у понад пів мільйона щеплень на день.

Фото: EPA/UPG Італійці вакцинуються проти Covid-19 у центрі Порта-ді-Рома, 01 червня 2021 р.

Хоча певні складності з постачанням вакцин тут є: наприклад, у липні компанія Pfizer поставить менше препаратів, аніж очікувалося, і через це регіональна влада зараз переробляє складені плани щеплень.

Утім за минулі місяці досягнуто непоганих загальних результатів: за даними на кінець червня, хоча б одну дозу вакцини отримали 53% населення (діти до 12 років не враховуються, оскільки не є таргет-групою), а повністю щепленими є 29%. Тому на сьогодні всі італійські регіони перебувають у «білій» (найбільш безпечній) зоні. Останнім з «жовтої» до «білої» зони 28 червня перейшов північний регіон Валь Д’Аоста. З цього ж дня стало необов’язковим носіння маски на свіжому повітрі, хоча мати її при собі треба – якщо доведеться пройти крізь натовп або зайти в магазин чи інше приміщення.

Усі щеплені можуть отримати так званий Green Pass – документ про вакцинацію, який діє упродовж дев’яти місяців і дає право безперешкодно подорожувати країнами ЄС і Шенгену, а також брати участь у масових заходах – від весіль до концертів. Хоча вакцинація – не єдиний спосіб отримати Green Pass. Він також видається тим, хто перехворів на COVID-19 (у цьому разі діє впродовж шести місяців). І тим, хто отримає негативний результат тесту – але тоді Pass діє лише дві доби.

На таких само умовах до Італії можуть приїхати туристи з країн ЄС, Шенгенської зони, а також з Ізраїлю, США, Японії та Канади. А що ж з українцями?

Фото: EPA/UPG Туристи, які прибули в Італію, в аеропорту Ф'юмічіно в Римі, 28 травня 2021 р.

Нині Україна належить до так званого списку «Е». Це список «усіх інших» країн, тобто не вищезгаданих, з невисоким рівнем вакцинації, але й не тих, хто включений до спеціального списку небезпеки (як-от Бразилія чи Індія). Що це означає? Що наразі до Італії можна приїхати, тільки маючи «суттєві причини»: через робочі потреби, необхідність лікування, відвідини родича-громадянина ЄС або ж якісь інші документально доведені «термінові обставини». Просто туристом, на жаль, наразі подорожувати не можна.

Водночас у владних колах активно обговорюється можливість надати дозвіл туристам, які щеплені двома дозами дозволених у ЄС препаратів Vaxzevria (Astrazeneca), Pfizer, Moderna або ж однодозовою Johnson& Johnson – так, як це днями зробила Німеччина. Розглядається також можливість приймати як доказ імунітету довідку про набуті антитіла – для тих, хто щеплений китайськими або російськими вакцинами. Найближчими тижнями стане відомо, яка з цих ідей буде втілена.

Єдине, що може сплутати всі туристичні карти й завадити Італії відкритися для туристів з більшої кількості країн, зокрема з України – це нові більш агресивні штами вірусу. Такі як «Дельта» і «Дельта-плюс». В Італії їхнє поширення вже наближається до 20% від усіх заражень, й епідеміологи застерігають, що за 4-6 тижнів цей штам з великою вірогідністю стане панівним у країні.

Приблизно такі самі прогнози озвучили щодо України й українські фахівці: за їхніми даними, розповзання «Дельти» може статися вже до кінця літа. Тож, мабуть, найвиграшнішою у плануванні відпустки зараз є стратегія «last minute».