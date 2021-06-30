Через аномальну спеку в Канаді загинуло понад 100 людей

Три дні поспіль температура повітря піднімалася до 49,5 градусів.

Аномальна спека стала причиною смерті понад 100 людей у містах провінції Британська Колумбія в Канаді.

За даними ВВС, поліція в районі столиці провінції Ванкувера відреагувала на понад 130 раптових смертей з п'ятниці. Більшість із померлих були літніми людьми або мали основні захворювання.

У вівторок Канада зафіксувала найвищу в історії температуру вже третій день поспіль - 49,5 градусів тепла у Літтоні, Британська Колумбія. Попередній національний температурний рекорд - 45 градусів тепла - був встановлений 5 липня 1937 року.

Як стверджують фахівці, спекотна хвиля обумовлена куполом високого тиску, що нависає над північним заходом США та Канадою.

Вважається, що спека стала причиною загибелі 65 людей у місті Ванкувер, повідомляє поліція. Тим часом у передмісті Бернабі було зареєстровано щонайменше 34 раптові смерті, а в районі Суррей - 38.

Нагадаємо, минулих п'ятниці та суботи спека в Києві побила багаторічні рекорди.